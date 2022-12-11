На Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:30 10 грудня 2022.

Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Про це йшлося у повідомленні очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького у соціальних мережах.

По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

Щодо Середино-Будської громади: було п'ять прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом дня 9 грудня 2022 року окупант завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області. На щастя, минулося без жертв і руйнувань.

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