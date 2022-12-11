Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
279
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:30 10 грудня 2022.

Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Про це йшлося у повідомленні очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького у соціальних мережах.

По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв  подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

Щодо Середино-Будської громади: було п'ять прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом дня 9 грудня 2022 року окупант завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області. На щастя, минулося без жертв і руйнувань.

Читайте також:

Розбомбили лікарню і вбили десяток корів на фермі: наслідки обстрілу Сумщини

Розбомбили лікарню і вбили десяток корів на фермі: наслідки обстрілу Сумщини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
279
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація