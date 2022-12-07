Ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині

226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню у Сумській області.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстрілами були 7 громад:

Есманьську громаду армійці РФ обстріляли чотири рази.

20 мін, 60 снарядів із «Градів» та ще 12-ть зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.

Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також, на цю годину, відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки.

В одному з них - пожежа.

У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (всього 37 «прильотів»).

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 «прильотів».

По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін).

В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок.

У лікарні вирує пожежа.

Юнаківська громада: було 12 «прильотів» із мінометів з території росії та ще 13-ть - із САУ.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 «прильотів»).

Краснопільська громада: росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.

«Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у таких складних умовах продовжуєте тримати наш кордон!», - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Сумщині

Окупант майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області.

1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Загинув 15-річний хлопець.

Раніше, 22 листопада 2022 вороги випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.

7 листопада російські військові обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

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