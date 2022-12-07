Ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині

226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню у Сумській області.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстрілами були 7 громад:
- Есманьську громаду армійці РФ обстріляли чотири рази.
20 мін, 60 снарядів із «Градів» та ще 12-ть зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.
Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також, на цю годину, відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки.
В одному з них - пожежа.
- У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (всього 37 «прильотів»).
- По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 «прильотів».
- По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін).
В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок.
У лікарні вирує пожежа.
- Юнаківська громада: було 12 «прильотів» із мінометів з території росії та ще 13-ть - із САУ.
- Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 «прильотів»).
- Краснопільська громада: росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.
«Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що у таких складних умовах продовжуєте тримати наш кордон!», - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Сумщині
Окупант майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області.
1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Загинув 15-річний хлопець.
Раніше, 22 листопада 2022 вороги випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.
7 листопада російські військові обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".
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