Враг выпустил 226 снарядов и мин по приграничью на Сумщине

226 снарядов и мин российский враг выпустил за пограничный день в Сумской области.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелами были 7 общин:

Эсманьскую общину армейцы РФ обстреляли четырежды.

20 мин, 60 снарядов из «Градов» и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в приграничных селах.

Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также, к настоящему времени, известно по меньшей мере о трех поврежденных жилых домах.

В одном из них – пожар.

В Миропольской общине было два минометных обстрела из 120 мм калибра (всего 37 «прилетов»).

По Шалыгинскому обществу россияне ударили из ствольной артиллерии. Было 30 "прилетов".

По Хотинской общине враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин).

В результате обстрела повреждена больница и детский сад.

В больнице бушует пожар.

Юношеская община: было 12 «прилетов» из минометов с территории России и еще 13 — из САУ.

Белопольское общество враг обстрелял из минометов (15 «прилетов»).

Краснопольское общество: россияне обстреляли пограничные с САУ 120 мм калибра. Разорвались 20 снарядов.

«Благодарю наших защитников и защитниц за то, что в таких сложных условиях продолжаете держать нашу границу!», — говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Оккупант почти круглосуточно обстреливает приграничные территории Сумской области.

1 декабря россияне выпустили по приграничной области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская общины. Погиб 15-летний молодой человек.

Ранее, 22 ноября 2022 года враги выпустили около 100 снарядов по Сумской области, в результате чего произошло много разрушений и было повреждено ЛЭП.

7 ноября российские военные обстреляли приграничье Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

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