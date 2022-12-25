87 ударов нанес враг по приграничье Сумщины

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21:30 24 декабря 2022 года.

87 ударов нанес враг по приграничной Сумщине.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Белопольская громада россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов.

Середино-будская громада: 2 вражеские мины разорвались на пограничные. Также противник применял стрелковое оружие.

По Ворожбянской громаде россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов.

Повреждения получили линии электропередач.

Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!", — говорится в сообщении.

Также читайте Сбрасывают взрывчатку с квадрокоптера: российские оккупанты продолжают обстреливать громады на Сумщине

Обстрелы Сумщины

Напомним, что ранее россияне ударили из РСЗО по двум приграничным громадам Сумщины. Зафиксировали 23 "прилета" в день.

Также в Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие.

К тому же ранее речь шла о том, что враг выпустил 226 снарядов и мин по приграничной территории на Сумщине.

Читайте также:

Обстрел регионов 22 декабря: оккупанты бьют по Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине