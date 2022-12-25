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87 ударов нанес враг по приграничье Сумщины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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87 ударов нанес враг по приграничье Сумщины

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21:30 24 декабря 2022 года.

87 ударов нанес враг по приграничной Сумщине.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

  • Белопольская громада россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов.
  • Середино-будская громада: 2 вражеские мины разорвались на пограничные. Также противник применял стрелковое оружие.
  • По Ворожбянской громаде россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов.

Повреждения получили линии электропередач.

Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры.

  • Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!", — говорится в сообщении.

Обстрелы Сумщины

Напомним, что ранее россияне ударили из РСЗО по двум приграничным громадам Сумщины. Зафиксировали 23 "прилета" в день.

Также в Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие.

К тому же ранее речь шла о том, что враг выпустил 226 снарядов и мин по приграничной территории на Сумщине.

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Дата публикации
Просмотры
234
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