В Україні погіршилася погода: де будуть дощі та сильний вітер

У п'ятницю, 27 жовтня, на території України прогнозуються дощі та місцями - штормові пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю в Україні буде хмарно. Вночі в Україні невеликі, а на півночі будуть помірні дощі. Вдень без істотних опадів, лише у західних областях, на Закарпатті, Львівщині та в Карпатах будуть значні дощі. У Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі в Україні буде становити 6-11° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12-17°. Тепліше буде у південній частині країни: вночі +11-16°, а вдень +18-23°.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 27 жовтня буде хмарно. Вночі у регіоні дощитиме, але вдень - без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині буде +6-11°, вдень - 12-17°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +9-11°, а вдень - близько +15°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима цього року. З її слів, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.

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