В Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ

В Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії.

В Україні створили сайт "Окупант", де в оперативному режимі надається інформація про військовополонених збройних сил Росії, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.

За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

В Апараті РНБО України наголошують, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Нагадаємо, МВС України створило сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.