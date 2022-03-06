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В Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ

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В Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ

Фото: сундуков с видео

Порталом могут пользоваться граждане России.

В Украине создали сайт "Оккупант", где в оперативном режиме предоставляется информация о военнопленных вооруженных сил России, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных.

С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

В Аппарате СНБО Украины отмечают, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.

Напомним, МВД Украины создало сайт " Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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