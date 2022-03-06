В Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ

В Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ

Порталом могут пользоваться граждане России.

В Украине создали сайт "Оккупант", где в оперативном режиме предоставляется информация о военнопленных вооруженных сил России, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных.

С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

В Аппарате СНБО Украины отмечают, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях.

Напомним, МВД Украины создало сайт " Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.