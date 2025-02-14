В Україні вперше зняли кіно про бойовий стрес: що відомо про стрічку

В Україні вперше вийшло кіно про бойовий стрес. Документальну стрічку "Виднокрай" зняв Сергій "Гора" Нагорний. Історія вибудована з інтерв’ю, в яких чинні військовослужбовці діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу.

В доповнення до персонального досвіду у фільмі бойовий стрес розглядається в контексті військової психології та надаються поради від військового психолога.

"Бій, вогневий контакт з ворогом, це те, що кожен проходить по-різному. У фільмі ми намагалися показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. Показати, що тримає їх, внутрішні чинники та фактори, які допомагають впоратися в важких умовах як й конкретного бою, так й самої війни", – розповідає режисер фільму Сергій Нагорний.

Документальна стрічка "Виднокрай"

Автор "Виднокрай" з початком повномасштабної агресії долучився до сил оборони країни, тому для нього ця стрічка має особисті переживання.

Серед героїв стрічки – тренер східних єдиноборств з позивним "Сенсей", який втратив на війні ногу, але продовжує тренувати молодь та мріє повернутися до побратимів.

"Я хочу повернутися. Тому що в мене дуже багато питань до росіян. Дуже багато", – каже Сенсей.

Кіно вже приймає участь в українських фестивалях, а також, незабаром, буде представлено в Північній Америці.

Нагадаємо, у Молодому театрі в Києві спалахнув гучний секс-скандал: що про це відомо.

Читайте також: