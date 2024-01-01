В Україні збільшили стаж для виходу на пенсію у 60 років

В Україні для того, щоб вийти на пенсію у 60 років 2024 року необхідно мати 31 рік стажу.

Про це йдеться у тексті закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Право на призначення пенсії за віком мають:

60 років - за наявності не менше 31 року страхового стажу,

63 роки - за наявності не менше 21 року страхового стажу,

65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Водночас згідно з пенсійною реформою 2011 року страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. Від 2028 року це буде 35 років.

"Особи, які досягли віку 60 років 2024 року мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 31 року. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи", - вказано у повідомленні.

Крім того, сайт ТСН дає відповіді на 10 головних запитань про те, що зміниться для українців одразу, як настане 1 січня 2024 року, адже від цієї миті починає діяти закон про державний бюджет України на 2024 рік. А також, які ще зміни чекають на нас найближчими місяцями.

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