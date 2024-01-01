В Украине увеличили стаж для выхода на пенсию в 60 лет

В Украине для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет 2024 года, необходимо иметь 31 год стажа.

Об этом говорится в тексте закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на назначение пенсии по возрасту имеют:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа,

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа,

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

В то же время, согласно пенсионной реформе 2011 года страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

"Лица, достигшие возраста 60 лет 2024 года, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 31 года. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы", — указано в сообщении.

Кроме того, сайт ТСН дает ответы на 10 главных вопросов о том, что изменится для украинцев сразу, как наступит 1 января 2024, ведь с этого момента начинает действовать закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. А также какие еще изменения ждут нас в ближайшие месяцы.

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