В Україні збудують міст через Тису: рішення уряду

Міст з'явиться між закарпатським селом та румунським містом.

Кабінет міністрів України погодив будівництво мосту через річку Тиса, який з’єднає країну з Румунією.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд погодив будівництво мосту через Тису. Це передбачено в Угоді з Румунією", – йдеться в заяві нардепа.

Він уточнив, що автодорожній прикордонний міст будуватиметься між селом Біла Церква Закарпатської області та румунським містом Сігету-Мармацієй.

Зауважимо, річку Тиса постійно намагаються перепливти охочі уникнути мобілізації українські чоловіки. Так, нещодавно у водоймі на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка без ознак життя.

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