В Украине построят мост через Тису: решение правительства

Мост появится между закарпатским селом и румынским городом.

Кабинет министров Украины согласовал строительство моста через реку Тиса, который соединит страну с Румынией.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство согласовало строительство моста через Тису. Это предусмотрено в Соглашении с Румынией", – говорится в заявлении нардепа.

Он уточнил, что автодорожный пограничный мост будет строиться между селом Белая Церковь Закарпатской области и румынским городом Сигета-Мармацией.

Отметим, реку Тиса постоянно пытаются переплыть желающие избежать мобилизации украинские мужчины. Так, недавно в водоеме на границе с Румынией снова обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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