Салат "Святковий": яскравий рецепт до столу

Святковий стіл завжди хочеться прикрасити чимось смачним, вишуканим і водночас простим у приготуванні. Салат "Святковий" легкий, ніжний та апетитний, він сподобається вашим гостям і стане справжньою окрасою столу.

Рецепт, яким поділилися на сторінці Zhuravlina_cooking, настільки простий, що його зможе приготувати навіть кулінар-початківець, а результат перевершить усі очікування.

Інгредієнти Мариновані печериці 200 г Куряче відварене філе 350-400 г Кукурудза консервована 1 банка Відварені яйця 4 шт. Твердий сир 160 г Сіль Чорний перець Майонез

Приготування:

Відварене куряче філе остудіть і наріжте невеликими кубиками. Мариновані печериці розріжте навпіл або на чотири частини, залежно від розміру. Відкрийте банку консервованої кукурудзи та злийте рідину. Відварені яйця почистіть та наріжте кубиками. Твердий сир наріжте такими ж кубиками. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти. Додайте майонез до свого смаку. Заправляйте поступово, щоб салат не став надто жирним. Посоліть і поперчіть на смак, ретельно перемішайте.

Перекладіть готовий салат у красиву посудину. Для декору посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. За бажанням можна додати кілька гілочок петрушки чи кропу.

Поради:

Уважно обирайте печериці та сир, щоб їхній смак був максимально яскравим.

Якщо майонез здається надто важким, спробуйте змішати його зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Ви можете експериментувати та додавати улюблені інгредієнти, наприклад, свіжі огірки, червоний болгарський перець або зелені оливки.

Цей салат стане ідеальним варіантом для будь-якого свята: дня народження, Нового року, Великодня чи просто сімейної вечері. Його можна подавати як самостійну страву чи як доповнення до гарячих страв і закусок.

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