Салат "Святковий": яскравий рецепт до столу

Святковий стіл завжди хочеться прикрасити чимось смачним, вишуканим і водночас простим у приготуванні. Салат "Святковий" легкий, ніжний та апетитний, він сподобається вашим гостям і стане справжньою окрасою столу.
Рецепт, яким поділилися на сторінці Zhuravlina_cooking, настільки простий, що його зможе приготувати навіть кулінар-початківець, а результат перевершить усі очікування.
Інгредієнти
- Мариновані печериці
- 200 г
- Куряче відварене філе
- 350-400 г
- Кукурудза консервована
- 1 банка
- Відварені яйця
- 4 шт.
- Твердий сир
- 160 г
- Сіль
- Чорний перець
- Майонез
Приготування:
- Відварене куряче філе остудіть і наріжте невеликими кубиками.
- Мариновані печериці розріжте навпіл або на чотири частини, залежно від розміру.
- Відкрийте банку консервованої кукурудзи та злийте рідину.
- Відварені яйця почистіть та наріжте кубиками.
- Твердий сир наріжте такими ж кубиками.
- У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти.
- Додайте майонез до свого смаку. Заправляйте поступово, щоб салат не став надто жирним. Посоліть і поперчіть на смак, ретельно перемішайте.
Перекладіть готовий салат у красиву посудину. Для декору посипте зверху нарізаною зеленою цибулею. За бажанням можна додати кілька гілочок петрушки чи кропу.
Поради:
- Уважно обирайте печериці та сир, щоб їхній смак був максимально яскравим.
- Якщо майонез здається надто важким, спробуйте змішати його зі сметаною чи натуральним йогуртом.
- Ви можете експериментувати та додавати улюблені інгредієнти, наприклад, свіжі огірки, червоний болгарський перець або зелені оливки.
Цей салат стане ідеальним варіантом для будь-якого свята: дня народження, Нового року, Великодня чи просто сімейної вечері. Його можна подавати як самостійну страву чи як доповнення до гарячих страв і закусок.
Ми також писали про те, як приготувати салат із курячими серцями.
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