Вбив знайомого телевізором за крадіжку телефону: суд виніс вирок мешканцю Одещини

Мешканець Дачненської сільської громади вирішив, що приятель вкрав у нього телефон. Через це він побив його до смерті.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.

Інцидент трапився під час застілля. У гості до потерпілого прийшов його приятель, раніше судимий за крадіжку. Чоловіки випивали, коли гість виявив, що в нього зник телефон і запідозрив товариша у крадіжці. Він накинувся на господаря, бив його кулаками, тупою стороною сокири та стільцем, а наостанок жбурнув у нього телевізор і пішов.

Тіло загиблого виявили сусіди лише тоді, коли відчули трупний сморід.

"Того ж дня слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за клопотанням поліцейських на час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться вповідомленні.

Суддя взяв до уваги каяття підсудного й призначив йому мінімальне можливе покарання у вигляді семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві суд виніс обвинувальний вирок 23-річному чоловіку за вбивство рідної бабусі. Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

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