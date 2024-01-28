"Вбивство" співробітника ТЦК нібито через мобілізацію: що відбулось насправді

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує новину, яку поширюють російські пропагандисти, про "вбивство" співробітника ТЦК через мобілізацію.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

Днями російські телеграм-канали поширили новину, що у Харкові чоловік вбив співробітника ТЦК за те, що він відправив його сина на фронт без медогляду. Втім, це брехня. Це новина повністю перекручена і має геть інші зміст та форму – насправді мав місце конфлікт між двома цивільними у селі Дубівка Харківського району після вживання алкоголю, повідомили у поліції Харківщини.

Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який, на жаль, словами не закінчився. Зловмисник схопив кухонний ніж та завдав другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що підозрюваний повіз тіло вбитого до залізничної станції, скинув труп на колію – нібито "він покінчив життя самогубством". Проте труп виявили залізничники і повідомили у правохоронні органи.

"Отже немає жодних офіційних підтверджень, що загиблий був військовослужбовцем, працівником ТЦК та СП або взагалі мав хоч якесь відношення до Сил оборони України", - наголосили у Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти розширюють пропагандистську мережу на тимчасово підконтрольних територія.

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