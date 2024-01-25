Вечірнє звернення Зеленського: про що важливе сказав президент

За його словами, Нацгвардію є за що сьогодні відзначити.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 25 січня. Глава держави окремо звернувся до воїнів Національної гвардії.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Нацгвардію є за що сьогодні відзначити. Спецпризначенці 1-го та 3-го окремих штурмових загонів “Омега”.

“Хлопці дуже ефективно воюють на передовій, у дійсно гарячих місцях фронту. 15-й Слов’янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – це Східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни. І сьогодні, професійний день у кіберфахівців СБУ – Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, – я вітаю вас, усіх працівників Департаменту, і дякую вам за роботу як у тилу, так і на фронті”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли деталі про обмін полоненими, який зірвався в день падіння Іл-76.

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