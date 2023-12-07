Веніславський назвав причину свого раптового звільнення

Народний депутат Федір Веніславський розкрив причину свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді.

Федір Веніславський пояснив, що зайнятий військовими проєктами і не може поєднувати це з роботою у ВР.

Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

За словами Веніславського, питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

Він пояснив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді.

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