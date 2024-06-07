Веніславський підказав альтернативу мобілізації: про що йдеться

Для військовозобов'язаних є інше рішення.

Якщо людина отримує повістку, вона є мобілізованою. У випадку, коли вона прийшла без повістки, то має право укласти контракт на зарахування на військову службу.

Про це народний депутат Федір Веніславський сказав в ефірі Times of Ukraine.

"Це буде не мобілізований, це буде людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом", – пояснив він.

Так, доброволець має право укласти контракт на рік. Веніславський зауважив, що після закінчення терміну його можна не продовжувати.

"Ми передбачили таку можливість для тих, то добровільно вступає на військову службу", – підсумував нардеп.

Раніше йшлося про те, що цьогоріч треба поповнити лави ЗСУ на 100-110 тисяч осіб.

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