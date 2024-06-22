Відключення світла 23 червня: коли не буде електроенергії

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про заплановані відключення електроенергії на території України в п'ятницю, 23 червня.

Про це йдеться у Тelegram-каналі компанії.

Згідно з повідомленням "Укренерго", графіки погодинних відключень будуть застосовуватися всіма обленерго, але лише у вечірній час - з 19:00 до 23:00.

Відтак, обмеження споживання електроенергії 23 червня будуть менш тривалими, ніж у попередні дні. Це пов'язано зі зниженням споживання електроенергії у вихідний день.

Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і в разі необхідності застосування додаткових заходів обмеження споживання, про це буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що ворог 22 червня здійснив восьму атаку на енергооб'єкти компанії в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

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