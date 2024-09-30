Відключення світла в Україні 1 жовтня: чи діятимуть графіки

Згідно з інформацією від" Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики.
Завтра, 1 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 1 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи варто чекати на відключення світла у жовтні-листопаді.
Також очільник ДТЕК попередив, що, за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день.
Читайте також:
- "Ця зима стане найгіршою в сучасній історії України": у WP надали два сценарії розвитку подій
- Через атаки РФ по інфраструктурі мільйони людей можуть взимку залишитися без тепла: Зеленський в ООН
- Коли повернуться регулярні графіки відключень: експерти оцінили шанси апокаліптичного сценарію