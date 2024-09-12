Відключення світла в Україні 13 вересня: чи діятимуть графіки

Завтра, 13 вересня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 13 вересня, відключення не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.

Раніше Олена Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі.

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