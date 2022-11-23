Відключення світла в Україні 23 листопада: графік ДТЕК

Світло сьогодні відключатимуть за графіками.

У середу, 23 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Екстрені (аварійні) обмеження електропостачання не прогнозуються.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Однак в ДТЕК попереджають, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури можливі екстрені відключення поза графіками. Якщо в НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему, про це повідомлять додатково.

Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні:

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Нагадаємо, українців попередили про можливі аварійні відключення електрики через морози. Адже в результаті зниження температури зростає споживання електроенергії. Економія може убезпечити населення від позапланових аварійних відключень.

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