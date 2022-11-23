Відключення світла в Україні 23 листопада: графік ДТЕК

Світло сьогодні відключатимуть за графіками.
У середу, 23 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Екстрені (аварійні) обмеження електропостачання не прогнозуються.
Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".
Однак в ДТЕК попереджають, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури можливі екстрені відключення поза графіками. Якщо в НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему, про це повідомлять додатково.
Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Нагадаємо, українців попередили про можливі аварійні відключення електрики через морози. Адже в результаті зниження температури зростає споживання електроенергії. Економія може убезпечити населення від позапланових аварійних відключень.
Читайте також: