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Відключення світла в Україні 23 листопада: графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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1435
Час на прочитання
2 хв
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Відключення світла в Україні 23 листопада: графік ДТЕК

Світло сьогодні відключатимуть за графіками.

У середу, 23 листопада, по всій Україні застосовуватимуть планові стабілізаційні відключення світла. Екстрені (аварійні) обмеження електропостачання не прогнозуються.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Однак в ДТЕК попереджають, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури можливі екстрені відключення поза графіками. Якщо в НЕК "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему, про це повідомлять додатково.

Зазначимо, що відключення світла в Україні відбуваються внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.

Нагадаємо, українців попередили про можливі аварійні відключення електрики через морози. Адже в результаті зниження температури зростає споживання електроенергії. Економія може убезпечити населення від позапланових аварійних відключень.

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Дата публікації
Перегляди
1435
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