Отключение света в Украине 23 ноября: график ДТЭК

Свет сегодня будут отключать по графику.
В среду, 23 ноября, по всей Украине будут применять плановые стабилизационные отключения света. Экстренные (аварийные) ограничения электроснабжения не прогнозируются.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Однако в ДТЭК предупреждают, что из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры возможны экстренные отключения вне графиков. Если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему, об этом сообщат дополнительно.
Отметим, что отключения света в Украине происходят в результате российских обстрелов критической инфраструктуры.
Графики отключения света в Украине:
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- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
Напомним, украинцев предупредили о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов. Ведь в результате понижения температуры растет потребление электроэнергии. Экономия может обезопасить население от внеплановых аварийных отключений.
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