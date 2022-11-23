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Отключение света в Украине 23 ноября: график ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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1717
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Отключение света в Украине 23 ноября: график ДТЭК

Свет сегодня будут отключать по графику.

В среду, 23 ноября, по всей Украине будут применять плановые стабилизационные отключения света. Экстренные (аварийные) ограничения электроснабжения не прогнозируются.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Однако в ДТЭК предупреждают, что из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры возможны экстренные отключения вне графиков. Если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему, об этом сообщат дополнительно.

Отметим, что отключения света в Украине происходят в результате российских обстрелов критической инфраструктуры.

Графики отключения света в Украине:

Чтобы просмотреть график отключения в вашем городе или области, нажмите на нужный регион.

Напомним, украинцев предупредили о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов. Ведь в результате понижения температуры растет потребление электроэнергии. Экономия может обезопасить население от внеплановых аварийных отключений.

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