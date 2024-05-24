Відключення світла в Україні: що відомо про графіки на 25 травня

У суботу, 25 травня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій Україні з 20:00 до 22:00.

У зв'язку з ракетними ударами росіян по українській енергосистемі, графіки погодинних відключень будуть застосовуватися для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00.

Про це інформує "Укренерго".

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго", - зазначили енергетики.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у кожному регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Внаслідок п’яти масованих ракетних атак із березня по травень – великі теплові та гідроелектростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни відключень світла. За його словами, як довго будуть вдаватися до таких кроків, залежить від низки факторів.

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