Відмова у виплатах переселенцях: у яких випадках позбавляють держдопомоги

Є п'ять випадків, коли тебе можуть позбавити на виплати переселенця.

Є кілька випадків, коли переселенцям можуть відмовити у виплатах.

Про поширені причини РБК-Україна розповів координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист" Віталій Чорненький.

Громаду, де раніше жили переселенці, виключили зі списку територій, де ведуться бойові дії;

Виняток у цьому – це переселенці, житло яких було зруйноване або непридатне до проживання, і ці люди надали документальне підтвердження факту руйнування майна.

На виплати не мають права "старі" ВПО

Фахівець наголошує, що тут багато залежить від ситуації. Наприклад, виплати мають і ВПО до 24 лютого 2023 року, які станом на 1 березня 2022-го отримували щомісячну адресну допомогу, а також ті, хто повторно після 24 лютого 2022 року перемістився з тимчасово окупованої РФ території України, або з територій, на яких ведуться бойові дії.

Діти ВПО не мають права на виплати

Діти, які народилися у переселенців, мають право отримати довідку переселенця. Водночас діти мають право на грошову допомогу, якщо їхні батьки після 24 лютого 2022 року перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.

ВПО відсутні за місцем фактичного проживання

Чорненький зауважує, що у цьому питанні теж багато залежить від обставин. В цілому ж якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то тоді орган соціального захисту населення вирішує припинити надання допомоги на проживання з наступного місяця. Втім, відсутність на місці фактичного проживання скасовує виплати, але не скасовує довідки переселенця.

ВПО виїхали за кордон

Підставою для скасування довідки переселенця і скасування виплат є виїзд за кордон не тимчасово, а на постійно.

"Довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів). Також якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються", – звертає увагу фахівець.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що виплати для ВПО продовжать, однак не всім: хто втратить допомогу від держави.

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