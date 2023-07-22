Відмова у виплатах переселенцях: у яких випадках позбавляють держдопомоги

Є п'ять випадків, коли тебе можуть позбавити на виплати переселенця.
Є кілька випадків, коли переселенцям можуть відмовити у виплатах.
Про поширені причини РБК-Україна розповів координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист" Віталій Чорненький.
Громаду, де раніше жили переселенці, виключили зі списку територій, де ведуться бойові дії;
Виняток у цьому – це переселенці, житло яких було зруйноване або непридатне до проживання, і ці люди надали документальне підтвердження факту руйнування майна.
На виплати не мають права "старі" ВПО
Фахівець наголошує, що тут багато залежить від ситуації. Наприклад, виплати мають і ВПО до 24 лютого 2023 року, які станом на 1 березня 2022-го отримували щомісячну адресну допомогу, а також ті, хто повторно після 24 лютого 2022 року перемістився з тимчасово окупованої РФ території України, або з територій, на яких ведуться бойові дії.
Діти ВПО не мають права на виплати
Діти, які народилися у переселенців, мають право отримати довідку переселенця. Водночас діти мають право на грошову допомогу, якщо їхні батьки після 24 лютого 2022 року перемістилися з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій або окупації.
ВПО відсутні за місцем фактичного проживання
Чорненький зауважує, що у цьому питанні теж багато залежить від обставин. В цілому ж якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то тоді орган соціального захисту населення вирішує припинити надання допомоги на проживання з наступного місяця. Втім, відсутність на місці фактичного проживання скасовує виплати, але не скасовує довідки переселенця.
ВПО виїхали за кордон
Підставою для скасування довідки переселенця і скасування виплат є виїзд за кордон не тимчасово, а на постійно.
"Довідка скасовується, а виплати припиняються на підставі інформації про тривалу відсутність особи за місцем проживання (понад 60 днів). Також якщо після перевірки виявлено відсутність переселенця за місцем обліку ВПО і він протягом 10 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, то виплати припиняються", – звертає увагу фахівець.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що виплати для ВПО продовжать, однак не всім: хто втратить допомогу від держави.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Деяких переселенців позбавлять держвиплат! Кого та коли торкнуться зміни?
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