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Відомо, яку дипломатичну посаду отримає Венедіктова

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Відомо, яку дипломатичну посаду отримає Венедіктова

Фото: Урядовий портал

Звільнена з посади генеральної прокурорки Ірина Венедіктова найближчим часом може отримати нову посаду на дипломатичному напрямку.

За даними ЗМІ, Венедіктова, найімовірніше, стане пані послом України у Швейцарії.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела. 

Зауважимо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. Пізніше народний депутат, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував про нову посаду, яку отримає Венедіктова. Окрім цього, він наголосив, що вона пішла з посади добровільно. Однак перед цим з колишньою генпрокуроркою відбулася розмова. 

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