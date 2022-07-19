Відомо, яку дипломатичну посаду отримає Венедіктова

Звільнена з посади генеральної прокурорки Ірина Венедіктова найближчим часом може отримати нову посаду на дипломатичному напрямку.

За даними ЗМІ, Венедіктова, найімовірніше, стане пані послом України у Швейцарії.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зауважимо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. Пізніше народний депутат, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував про нову посаду, яку отримає Венедіктова. Окрім цього, він наголосив, що вона пішла з посади добровільно. Однак перед цим з колишньою генпрокуроркою відбулася розмова.

Верховна Рада звільнила генеральну прокурорку та голову Служби безпеки України

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