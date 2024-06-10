Відставка Найєма матиме неприємні наслідки для Зеленського і України — FT

Видання пише, що напередодні заяви про звільнення Шмигаль відмовив йому у відрядженні.

Відставка Мустафи Найєма із посади голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури "похитнула довіру західних партнерів до уряду президента Володимира Зеленського та викликала роздратування деяких українських чиновників".

Про це йдеться у статті Financial Times.

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Шмигаль відмовив Найєму у відрядженні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заборонив йому брати участь у щорічній Конференції з відновлення України 11-12 червня в Берліні, де донори зберуться, щоб підтримати проєкти з відновлення міст та інфраструктури, зруйнованих війною РФ.

"Порожнеча, яку залишив Найєм, і відсутність міністра інфраструктури, ймовірно, викличуть питання про здатність і готовність Києва захистити свою критично важливу інфраструктуру, оскільки російські війська продовжують завдавати авіаударів по українських електростанціях і здійснювати наступальні дії на сході країни", — пишуть автори інформаційного агентства.

Разом з Найємом подали у відставку два чиновники відомства, відповідальні за антикорупційну політику та закупівлі.

Шість українських і західних чиновників розповіли FT, що низка звільнень, відставок і перестановок в уряді під керівництвом Зеленського останніми місяцями "спричинили напруженість у відносинах між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону і реконструкцію України".

Зазначається, що усі вони попереджали Зеленського та його уряд про те, що вони вважають деструктивними та незрозумілими кроками.

"США та інші західні партнери хочуть мати нормальні, передбачувані відносини зі своїми українськими колегами. Зараз вони втрачають довіру до українського уряду через кадрові рішення, які вони не розуміють", — сказав для FT на умовах анонімності один із українських урядовців.

FT отримала лист від прем'єр-міністра до Найєма про відрядження, датований 7 червня, у якому був підпис Шмигаля про заборону на участь у конференції. Його автентичність була підтверджена урядовцем, запевняють у ЗМІ.

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Чому в уряді відмовили Найєму у відрядженні

Видання пише, що Найєму було відмовлено в поїздці до Берліна, бо на 12 червня в Києві була запланована зустріч для огляду роботи його відомства. В уряді заявили, що заяви Найєма "мають вигляд як спроба уникнути звітування про критичні питання сьогодення".

Очікується, що Зеленський відвідає конференцію, перебуваючи в Берліні, щоб виступити з промовою в німецькому парламенті. Але експерти кажуть, що відсутність топчиновника, відповідального за відбудову України, навряд чи сподобається іноземним партнерам на Заході.

Найєм попереджав партнерів про своє звільнення

За два тижні до своєї відставки наприкінці травня Найєм зібрав два десятки представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших західних агентств, щоб повідомити їм, що очікує звільнення і що в роботі міністерства інфраструктури під керівництвом його союзника Олександра Кубракова, колишнього міністра інфраструктури, розпочато розслідування. Це стверджує FT, посилаючись на аудіозаписи, отримані виданнями, і на слова двох людей, присутніх на зустрічі.

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На записі чути, як Найєм запевняє представників відомства, що численні проєкти, в яких вони брали участь, вартістю в сотні мільйонів доларів, будуть продовжені. Він закликає їх працювати з тим, хто його замінить. Але кілька західних представників висловили своє занепокоєння його майбутнім звільненням.

"Це, мабуть, наше найважливіше партнерство, оскільки ми готуємося до відновлення країни і працюємо над досягненням спільної мети — повернути Україну до бізнесу, налагодити експорт", — сказала жінка, яка представляла USAID.

У FT нагадали, що відставка Найєма сталася після звільнення Кубракова у травні. Вони відповідали за відновлення України у воєнний час, а також за будівництво "третіх ліній" оборонних укріплень, які мали втримати росіян від проникнення вглиб країни.

Два українські чиновники заявили, що Зеленський і його офіс вважали Кубракова занадто близьким до Вашингтона. Офіс Зеленського не прокоментував звільнення Кубракова, яке було схвалене парламентом.

За словами шести українських та західних посадовців, звільнення Кубракова спричинило негативну реакцію з боку найбільших західних прихильників України, як у приватному, так і в публічному порядку. Дипломати з країн "Великої сімки", а також нинішні члени українського уряду висловили розчарування через те, що, за їхніми словами, є "внутрішнім розбратом і дисфункцією, які переслідують адміністрацію та уряд Зеленського в критичний момент війни".

Нагадаємо, 10 червня Мустафа Найєм повідомив, що написав заяву про звільнення з посади очільника голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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