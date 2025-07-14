Дружина прокурора «засвітила» приховані активи на телешоу: що відомо

Малєєв втратив роботу через телешоу / © Главком

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Олександра Малєєва, заступника керівника екологічної прокуратури, звільнили з посади після того, як його дружина, Анна Малєєва, випадково розкрила приховане елітне житло під час участі в шоу «Супермама». Це стало підставою для рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це пише Слідство.info.

За даними ЗМІ, Олександр Малєєв не задекларував оренду елітного будинку площею 130 м² у Бучі Київської області, вартість якої може сягати близько $3 тисяч на місяць. Саме цей факт став відомим завдяки відвертостям його дружини на телебаченні. Анна Малєєва підтвердила оренду будинку, але стверджувала, що не знає точної вартості, і зазначила, що родина живе «на два міста» — Одесу та Київ.

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Це не перше викриття, пов’язане з Малєєвим, яке сталося завдяки реаліті-шоу. Раніше його колишня дружина Тетяна Малєєва також брала участь у «Супермамі» і розповіла, що прокурор орендує для них квартиру за 15 тис. грн на місяць і щомісячно виплачує 30 тис. грн на утримання дітей. Ці витрати також не були відображені в декларації посадовця.

Журналісти додатково виявили, що будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. А Спеціалізована екологічна прокуратура, очолювана Малєєвим, саме і відповідає за контроль над будівництвом на таких територіях.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказав у декларації витрати на пологи своєї дружини у США. Анна Малєєва поїхала до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити доньку, яка таким чином отримала громадянство США. За словами дружини прокурора, вона оплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання нібито були покриті урядом США.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Олександр Малєєв володіє значною кількістю нерухомості в Одеській області та Києві, а також трьома автомобілями. Він і його дружина спільно володіють двома квартирами в Одесі (43,7 та 28,9 м²) та нежитловим приміщенням (101,7 м²). Малєєв орендує квартиру в Києві (48,3 м²) та квартиру в Одесі (73,4 м²). У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 м².

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Його автопарк включає Hyundai Santa FE 2013 року випуску (спільна власність з колишньою дружиною) та орендований Ford Fiesta 2013 року випуску. Анна Малєєва володіє Nissan Teana 2008 року випуску.

Дохід Олександра Малєєва від Офісу генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн, а також страхові виплати в розмірі 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2 500.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура зареєструвала по цьому факту кримінальне провадження, розслідування якого доручене Першому слідчому відділу ДБР з дислокацією у Львові.