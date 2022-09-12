Вівторок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 13 вересня

На Одещині, Миколаївщині та в Чернівецькій області можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вівторок, 13 вересня, в Україні буде дощовим.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Циклон Пеггі прихилив свою голівоньку прямо над Україною. Тому в нас - періодичні дощі. Завтра, 13 вересня, Пеггі, крутячись на всі боки, а точніше проти годинникової стрілки, як і належить циклонам, зміщуватиметься у східному напрямку. Тому в багатьох областях України все ж іще йтимуть дощі та дощики, але поступово завтра вдень західна та північна частини звільнятимуться від вологої важкої хмарності", -зазначила вона.

Діденко додала, що температура повітря у вівторок буде досить неоднорідна. Дуже тепла погода очікується завтра на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Херсонщині - 18-23°. Найхолодніше буде вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницький з районами та північ Одещини, тут передбачається 11-15°. На решті території України максимально очікується у вівторок 13-17°.

У Києві 13 вересня дощі більш ймовірні найближчої ночі, завтра вранці та в першій половині дня. Завтра від обіду в столиці буде без істотних опадів. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах 12-14°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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