Війська Росії біля кордонів з Україною: ЗМІ створили інтерактивну мапу

За основу взяли дані, оприлюднені західними ЗМІ від листопада 2021 року.

Радіо "Донбас.Реалії" створило інтерактивну мапу, завдяки якій можна спостерігати за військами Російської Федерації, що перебувають біля кордонів України та на окупованих територіях.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Створюючи мапу, автори брали усі зібрані дані про скупчення російських підрозділів на кордонах від західних медіа. За основу взяли дані, оприлюднені від листопада 2021 року. Також на мапі зображено місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Також читайте Українським військовим передали відремонтовані потужні зенітні установки

З мапи можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі

Автори наголошують, мапа буде оновлюватися, як тільки з’являтиметься нова інформація щодо присутності російських військ.

Нагадаємо, 12 січня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) зафіксувала, що протягом останніх днів кількість відео з перекиданням військової техніки на захід РФ зросло. Росія перекидає до кордонів України військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

Перед тим американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Мапу склали на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.