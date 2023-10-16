Військовий влаштував сюрприз донечці на день народження – щемливе відео

Військовий здивував дитину своєю появою на святі.
Український військовий приїхав з фронту і влаштував неочікуваний сюрприз донечці на її день народження.
Відео поширили у Мережі.
На кадрах видно, як діти бавляться нібито з аніматором у костюмі ведмедя, проте, коли стихає музика – чоловік знімає костюм і в цей момент дівчинка розуміє, що це її тато, який приїхав з війни.
Відео закінчується радісними обіймами тата та дитини.
Нагадаємо, маленька дівчинка розплакалась перед руїнами свого дитячого садочка (відео).
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