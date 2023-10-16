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Військовий влаштував сюрприз донечці на день народження – щемливе відео

Військовий влаштував сюрприз донечці на день народження – щемливе відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
430
Час на прочитання
1 хв
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Військовий влаштував сюрприз донечці на день народження – щемливе відео

Щемлива зустріч військового з донькою на її дні народженні / Фото: скриншот

Військовий здивував дитину своєю появою на святі.

Український військовий приїхав з фронту і влаштував неочікуваний сюрприз донечці на її день народження.

Відео поширили у Мережі. 

На кадрах видно, як діти бавляться нібито з аніматором у костюмі ведмедя, проте, коли стихає музика – чоловік знімає костюм і в цей момент дівчинка розуміє, що це її тато, який приїхав з війни.

Відео закінчується радісними обіймами тата та дитини.

Нагадаємо, маленька дівчинка розплакалась перед руїнами свого дитячого садочка (відео).

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Дата публікації
Перегляди
430
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