Військовий влаштував сюрприз донечці на день народження – щемливе відео

Український військовий приїхав з фронту і влаштував неочікуваний сюрприз донечці на її день народження.

Відео поширили у Мережі.

На кадрах видно, як діти бавляться нібито з аніматором у костюмі ведмедя, проте, коли стихає музика – чоловік знімає костюм і в цей момент дівчинка розуміє, що це її тато, який приїхав з війни.

Відео закінчується радісними обіймами тата та дитини.

Нагадаємо, маленька дівчинка розплакалась перед руїнами свого дитячого садочка (відео).

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