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Военный устроил сюрприз дочери на день рождения – щемящее видео

Военный устроил сюрприз дочери на день рождения – щемящее видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
544
Время на прочтение
1 мин
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Военный устроил сюрприз дочери на день рождения – щемящее видео

Щемящая встреча военного с дочерью на ее дне рождения/Фото: скриншот

Военный удивил ребенка своим появлением на празднике.

Украинский военный приехал с фронта и устроил неожиданный сюрприз дочери на ее день рождения.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как дети играют якобы с аниматором в костюме медведя, однако, когда стихает музыка – мужчина снимает костюм и в этот момент девочка понимает, что это ее папа, который приехал с войны.

Видео заканчивается радостными объятиями отца и ребенка.

Напомним, маленькая девочка расплакалась перед руинами своего детского сада (видео).

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Дата публикации
Просмотры
544
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