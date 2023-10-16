Военный устроил сюрприз дочери на день рождения – щемящее видео

Украинский военный приехал с фронта и устроил неожиданный сюрприз дочери на ее день рождения.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как дети играют якобы с аниматором в костюме медведя, однако, когда стихает музыка – мужчина снимает костюм и в этот момент девочка понимает, что это ее папа, который приехал с войны.

Видео заканчивается радостными объятиями отца и ребенка.

Напомним, маленькая девочка расплакалась перед руинами своего детского сада (видео).

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