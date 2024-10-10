Військовому Гнезділову, який пішов у СЗЧ, вручили підозру — адвокат 

Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно заявив про самовільне залишення військової частини, щоб привернути увагу до питання демобілізації, повідомили про підозру.

Про це "Суспільному" розповів адвокат Гнезділова Олександр Шадрін.

За словами Шадріна, суд обиратиме запобіжний захід.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань вже затримали Сергія Гнезділова. Його дії кваліфікували як дезертирство.

Санкція ст. ч. 4 ст. 408 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Що відомо про справу Гнезділова

21 вересня військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов розповів в соцмережах, що самовільно залишив військову частину, заявивши, що покинув службу для привертання уваги до відсутності строків служби, ясності на законодавчому рівні щодо цього питання та термінів демобілізації.

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9 жовтня, працівники ДБР затримали військовослужбовця.

Окрім того, що Сергій Гнезділов — учасник російсько-української війни, який долучився до лав ЗСУ 2019 року, брав участь у боях на Донеччині, зокрема у Пісках та Бахмуті, він ще й відомий, як громадський активіст.

Навчався на кафедрі журналістики у Львівській політехніці.

У своєму резонансному дописі він підкреслив, що має п’ять років бездоганної солдатської служби, але зараз, коли залишив частину, намагається привернути увагу влади до того, що відсутні чіткі терміни демобілізації під час війни, які, своєю чергою, сприяють "чорній демобілізації". Під цим терміном він має на увазі одруження з пенсіонерками з групами інвалідності, розлучення з дружинами для одноосібного опікунства над дитиною та інше.

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