Ворог знову атакував Запоріжжя: прямуйте до укриттів

"Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!", - про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

У Запоріжжі лунають вибухи. По всій області оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте особистою безпекою, а також пам'ятайте про правило двох стін.

"Ворог атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується", - пізніше повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Обстріли українських міст

Запоріжжя знову під ударом росіяни: вони раніше випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів.

Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. На жаль, і цього разу не минулося без втрат.

За ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300.

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.

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