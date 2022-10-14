Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно боятися брехунів, злодіїв і шахраїв – особливо це стосується незнайомих людей. Важливо також уникати надто тісного спілкування з ними, не варто бути з ними відвертими і довіряти важливі таємниці та секрети.

Символ дня: павутиння.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій, щоправда, з однією умовою – необхідно бути обережними.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, небесний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть тривалими – щоб хоч якось скоротити час їхньої дії, необхідно одразу вжити заходів: звернутися до лікаря, розпочати курс терапії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але їх необхідно правильно розшифрувати – лише так вони розкриють свої таємниці.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, але й треба: вона сприятливо позначиться як на зовнішності, так і на стані здоров'я.

Афоризм дня: "Порядок вчить зберігати час" (Йоганн Вольфганг Гете).

Ангел-охоронець дня: Фелам – дарує славнозвісність і популярність у сфері мистецтв.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, які обіцяють успіх у кар'єрі, бізнесі та фінансах.

Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних людей, особливо якщо вони – під впливом винних випарів.

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