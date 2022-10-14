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Астрологический прогноз на 13 октября

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Астрологический прогноз на 13 октября

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Важно также избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты. 

Символ дня: Паучья сеть. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий – правда, с одним условием: необходимо соблюдать осторожность. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесный. 

Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными – чтобы хотя бы немного сократить время их действия, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать, только тогда они раскроют свои тайны. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно: она благоприятно отразиться как на внешности, так и на состоянии здоровья. 

Афоризм дня: «Порядок учит сберегать время» (Иоганн Вольфганг Гёте). 

Ангел-хранитель дня: Фэлам – дарит известность и популярность в сфере искусств. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, сулящие удачу в карьере, бизнесе и финансах. 

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием винных прав.

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
91
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