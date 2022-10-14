Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Важно также избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты.
Символ дня: Паучья сеть.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий – правда, с одним условием: необходимо соблюдать осторожность.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, небесный.
Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными – чтобы хотя бы немного сократить время их действия, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать, только тогда они раскроют свои тайны.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно: она благоприятно отразиться как на внешности, так и на состоянии здоровья.
Афоризм дня: «Порядок учит сберегать время» (Иоганн Вольфганг Гёте).
Ангел-хранитель дня: Фэлам – дарит известность и популярность в сфере искусств.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, сулящие удачу в карьере, бизнесе и финансах.
Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием винных прав.
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