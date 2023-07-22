“Як у Москві”: чому мешканці Маріуполя нарікають на життя під окупацією

У місцевих пабліках мешканці тимчасово окупованого Маріуполя скаржаться на високі ціни та мізерні зарплати й пенсії. За їхніми словами, окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів, щоб полегшити їм життя.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, опублікувавши скриншоти нарікань маріупольців.

Жителі окупованого міста бідкаються, що вартість продуктів та ліків в Маріуполі така ж, “як в Москві”, а в інших російських та українських містах - ціни у рази нижчі. Також вони скаржаться на низькі зарплати та пенсії, у багатьох – взагалі немає роботи.

При цьому, окупаційна адміністрація нічим не допомагає — відбуваються перевірки, але все залишається без змін.

“Ціни завищені, як на продукти, так і на ліки. Беззаконня, ніякого контролю”, “В Україні ціни нижчі ніж у нас”, “Дуже високі ціни, як у Москві. Але в нас зарплати не московські”, “Як можна вижити на мізерну зарплатню або пенсію?”, "У багатьох роботи немає і що робити?" - пишуть у місцевих пабліках люди.

Жителі окупованого Маріуполя в пабліках скаржаться на дорожнечу та мізерні зарплати і пенсії / Фото: Фото з соціальних мереж

Жителі окупованого Маріуполя в пабліках скаржаться на дорожнечу та мізерні зарплати і пенсії / Фото: Фото з соціальних мереж

Жителі окупованого Маріуполя в пабліках скаржаться на дорожнечу та мізерні зарплати і пенсії / Фото: Фото з соціальних мереж

Жителі окупованого Маріуполя в пабліках скаржаться на дорожнечу та мізерні зарплати і пенсії / Фото: Фото з соціальних мереж

Жителі окупованого Маріуполя в пабліках скаржаться на дорожнечу та мізерні зарплати і пенсії / Фото: Фото з соціальних мереж

“Росіяни зробили з Маріуполя – місто наживи. А люди, які раніше могли спокійно жити, працювати та купувати усе необхідне - мріють про повернення України”, - зауважили в коментарі до цих нарікань у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, підпільний рух “Зла Мавка”, який діє на тимчасово окупованих територіях України, запустив “в обіг” банкноти російських рублів із оновленим дизайном.

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