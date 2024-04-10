Як українці ставляться до виборів під час війни – результати соцопитування

Лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. У вересні 2023 року цей показник був меншим – 15%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби центру "Разумкова".

Негативно до проведення загальнонаціональних виборів ставляться 59,5% опитаних (вересень 2023 р. – 64%).

Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади.

Так, серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, лише 15% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє – 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість – 45% – не підтримують ідею таких виборів. Серед тих, хто довіряє – 68%.

"Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість – 45% громадян – вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство, лише 12% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023 р. – відповідно 40% і 9%)", - кажуть соціологи.

Відносна більшість громадян – 42% – вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі (у вересні–жовтні 2023 р. – відповідно 51% і 13%).

Нагадаємо, опитування показало, що українці вважають більшою загрозою, ніж війна.

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