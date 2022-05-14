Яка ситуація з паливом у містах України: ціни та наявність

В Україні зберігається дефіцит палива у багатьох містах. Бензину майже немає, а ціни на нього високі. Крім того, на заправках стоять величезні черги.
Яка ситуація із паливом станом на 14 травня у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Полтаві, Херсоні, Сумах та Кропивницькому, повідомляє "Дніпро обласний".
- Київ: бензину майже немає. Працює всього кілька заправок, на них кілометрові черги. Газ у столиці коштує 31-38 гривень.
- Дніпро: газ є лише на 25% заправках. Ціни на нього від 33 до 43 гривень за літр. Бензин наразі є всього на одній АЗС. А92 коштує 36 гривень. Іншого бензину немає.
- Харків: із паливом велика проблема.
- Миколаїв: бензин і дизельне паливо по 70 гривень, газ - 36 гривень. Найдешевше ДП у місті - 63 гривні за літр.
- Полтава: в Полтавській області рідко можна знайти пальне, у місті воно коштує по 60-70 гривень за літр, є лише на кількох заправках.
- Херсон: бензин тільки із окупованого Криму або у перекупників по 30-60 гривень за літр.
- Суми: бензин продають тільки за талонами або військовим. Іноді люди купують паливо у перекупників.
- Кропивницький: бензин не продають взагалі. Тільки на заправках "Окко" залишився газ та ДП. Ціна бензину - 70 гривень за літр у перекупників. На заправках пального немає.
Нагадаємо, у Полтаві через проблеми з пальним громадський транспорт у місті працює не у повному складі. А мер Івано-Франківська закликав містян пересідати на велосипеди і ходити пішки через дефіцит палива.
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