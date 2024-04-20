Які наслідки має знищення російських радарів: відповідь військового експерта

Два знищені радари, в Мордовії та Брянській області, це безпрецедентна втрата. Є два моменти, навіть три.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами Мусієнка, йдеться про:

підготовка до розгортання F-16 повноцінно в Україні;

відкриття можливостей і спроможностей для наших дронів, тому що у Росії менше можливостей;

зменшення їхніх можливостей ППО безпосередньо там.

"Тобто вони не бачать там і вони не бачать, що відбувається на території України. Це призведе до того, що будуть перекривати іншими радарами. Треба підтягувати ближче до кордону України, це ризик, вони теж будуть нанесені на мапу. В радар дуже важко влучити, але можливо. Відповідно – це цілі", – підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, український безпілотник знищив у Росії унікальний радар ядерного стримування.

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