"Якщо процес почнеться, ви одразу це побачите": Данілов про звільнення Резнікова

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірні кадрові рішення у Міноборони і заявив, що міністр оборони Олексій Резніков "працює до того часу, поки він працює".

Про це Олексій Данілов сказав у інтерв'ю Radio NV.

"До того часу, доки від президента не буде тих чи інших нормативно-правових рішень, говорити про якісь речі, як на мене, доволі необережно", – пояснив він.

За його словами, можемо говорити про питання зміни міністра, як тільки будуть документи від Володимира Зеленського.

"Якщо процес почнеться, ви одразу це побачите. Для цього потрібно мати відповідні документи від відповідних інституцій. На сьогодні цією інституцією є Верховна Рада України", – заявив Данілов.

Данілов також зазначив, що цей процес уже триває певний проміжок часу, з'являються ті чи інші документи на представників, які раніше працювали в Міністерстві оборони, йде хвиля процесів, які, на його думку, мали б початися набагато раніше.

Секретар РНБО запевнив, що Олексій Резніков ініціював внутрішні перевірки, займався цим питанням.

Що відомо про можливе звільнення Олексія Резнікова

5 лютого нардеп Ярослав Железняк написав, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України, а на його місце призначити Кирила Буданова, який наразі очолює Головне управління розвідки.

Згодом кадрові рішення підтвердив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді, і зазначив, що очільник Міноборони Олексій Резніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Проте вже згодом Арахамія спростував попередні заяви, сказавши, що кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. Міністр оборони України Олексій Резніков поки залишиться на посаді. Він зазначив, що найближчим часом буде призначено тільки очільників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

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