"Если процесс начнется, вы сразу это увидите": Данилов об увольнении Резникова

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможные кадровые решения в Минобороны и заявил, что министр обороны Алексей Резников "работает до тех пор, пока он работает".

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью Radio NV.

"До тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно", – пояснил он.

По его словам, можем говорить о вопросе смены министра, как только будут документы от Владимира Зеленского.

"Если процесс начнется, вы сразу это увидите. Для этого нужно иметь соответствующие документы от соответствующих институций. На сегодняшний день этим институцией является Верховная Рада Украины", – заявил Данилов.

Данилов также отметил, что этот процесс уже длится определенный промежуток времени, появляются те или иные документы на представителей, ранее работавших в Министерстве обороны, идет волна процессов, которые, по его мнению, должны начаться гораздо раньше.

Секретарь СНБО заверил, что Алексей Резников инициировал внутренние проверки, занимался этим вопросом.

Что известно о возможном увольнении Алексея Резникова

5 февраля нардеп Ярослав Железняк написал, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины, а на его место назначить Кирилла Буданова, который возглавляет Главное управление разведки.

Впоследствии кадровые решения подтвердил Давид Арахамия, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде, и отметил, что глава Минобороны Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ему не поступало предложений возглавить Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Однако позже Арахамия опроверг предварительные заявления, сказав, что кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут. Министр обороны Украины Алексей Резников пока останется на должности. Он отметил, что в ближайшее время будут назначены только руководители Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

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