Є дві версії: у поліції розповіли про розслідування загибелі нардепа Полякова

Розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова ще триває.
У справі про загибель народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим уночі 8 жовтня в Києві, проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові. Наразі є дві версії щодо смерті нардепа.
Про це розповів начальник поліції Києва Іван Виговський в інтерв'ю "РБК-Україна".
"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини до організму", - повідомив Виговський.
За його словами, правоохоронці вже встановили всіх осіб, з якими в уже загиблого Полякова було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата. Нині тривають слідчі дії з усіма причетними особами, свідками, а також інші технічні заходи.
"У Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія з цього питання. Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", - додав він.
Нагадаємо, що на похороні Полякова стався конфлікт між його вдовою і депутаткою Скороход, яка начебто вагітна від нардепа. Букет Скороход із труни забрала мама Полякова.
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