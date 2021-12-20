Есть две версии: в полиции рассказали о расследовании гибели нардепа Полякова

Расследование по делу о смерти нардепа Антона Полякова еще продолжается.
По делу о гибели народного депутата Антона Полякова, которого обнаружили мертвым ночью 8 октября в Киеве, проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы. Есть две версии относительно смерти нардепа.
Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".
"На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две — самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", — сообщил Выговский.
По его словам, правоохранители уже установили всех лиц, с которыми у погибшего Полякова было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата. В настоящее время ведутся следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями, а также другие технические мероприятия.
"В Верховной Раде создана временная следственная комиссия по этому вопросу. Мы на прошлой неделе проводили с ними совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", – добавил он.
Напомним, что на похоронах Полякова произошел конфликт между его вдовой и депутатом Скороход, которая вроде бы беременна от нардепа. Букет Скороход из гроба забрала мама Полякова.
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