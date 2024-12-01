Загарбники просуваються на фронті та окупували один населений пункт - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Берестки, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Крім того, аналітики повідомили, що ворог просунувся також в районі кількох інших населених пунктів.

"Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, як ЗСУ нищать росіян на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що українські бійці знищили північнокорейський ракетний комплекс.

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