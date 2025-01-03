Залікувала немовля до смерті: на Івано-Франківщині судитимуть горе-матір

В Івано-Франківській області до суду передали матеріали щодо жительки міста Рогатин, яка самотужки лікувала однорічну дитину й допустила її смерть.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

За інформацією правоохоронців, жінка неналежно доглядала свою малолітню доньку.

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Слідство з'ясувало, що у березні 2024 року жінка відпустила свою неповнолітню доньку разом із 16-місячною дитиною до родичів в Івано-Франківськ, і в дорозі дитина застудилася.

"Наступного дня стан її здоров'я суттєво погіршився. Проте матір не надала їй належну допомогу та не звернулася до медичних працівників, а зайнялася її лікуванням у домашніх умовах, внаслідок чого через декілька днів дівчинка померла. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від коронавірусної хвороби, яка ускладнилася загальною інтоксикацією організму", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція розшукує матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці у місті Богуславі на Київщині.

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