Залікувала немовля до смерті: на Івано-Франківщині судитимуть горе-матір

Малолітня донька жінки від народження мала захворювання та потребувала постійного стаціонарного лікування.
В Івано-Франківській області до суду передали матеріали щодо жительки міста Рогатин, яка самотужки лікувала однорічну дитину й допустила її смерть.
Про це повідомили у прокуратурі регіону.
За інформацією правоохоронців, жінка неналежно доглядала свою малолітню доньку.
Слідство з'ясувало, що у березні 2024 року жінка відпустила свою неповнолітню доньку разом із 16-місячною дитиною до родичів в Івано-Франківськ, і в дорозі дитина застудилася.
"Наступного дня стан її здоров'я суттєво погіршився. Проте матір не надала їй належну допомогу та не звернулася до медичних працівників, а зайнялася її лікуванням у домашніх умовах, внаслідок чого через декілька днів дівчинка померла. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від коронавірусної хвороби, яка ускладнилася загальною інтоксикацією організму", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліція розшукує матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці у місті Богуславі на Київщині.
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