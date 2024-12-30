Вчителька народила дитину від 12-річного учня – фото

У США колишня вчителька, яка мала статеві стосунки з п'ятьма учнями і народила дитину від одного з них, дізналася про свою долю після того, як їй винесли вирок у суді.

Про це пише Daily Star.

Алісса МакКоммон, яку звинувачували у зґвалтуванні 12-річного хлопчика, від якого вона завагітніла, визнала себе винною у декількох кримінальних злочинах. Серед них – зґвалтування дитини, два випадки зґвалтування представником влади, три випадки зґвалтування за обтяжувальних обставин, три випадки сексуальної експлуатації неповнолітнього за допомогою електронних засобів, два випадки домагання до неповнолітнього: зґвалтування за обтяжувальних обставин, і один випадок порушення Закону про захист дітей.

Поліція заявляє, що звинувачення стосуються п'яти жертв, але додає, що у колишньої вчительки з Теннессі МакКоммон могла бути до 21 жертви. 38-річна Алісса, яка до звільнення працювала вчителькою п'ятого класу, була засуджена суддею Блейком Нілом до 25 років ув'язнення без права на дострокове звільнення. Суддя Нілл також сказав МакКоммон, що вона не матиме "жодного контакту з малолітньою дитиною".

Алісса МакКоммон / Фото: Covington Police Department

New York Post повідомляє, що вона також буде зобов'язана зареєструватися як сексуальна злочинниця до кінця свого життя, і їй заборонено контактувати зі своїми жертвами.

Повідомляється, що вона телефонувала одній зі своїх жертв понад 200 разів і подружилася з мамами своїх учнів, навіть грала з одним із них у відеоігри і надсилала йому відверті фотографії у Snapchat. Кажуть, що вона сказала хлопчикові, що вагітна від нього, і погрожувала накласти на себе руки, якщо він не захоче продовжувати їхні незаконні стосунки.

Мама 12-річної жертви звернулася до МакКоммон в суді: "Я любила тебе як рідну, відчинила тобі свої двері. Ти використала нашу дружбу, щоб завдати болю мені і людям, яких я люблю в цьому світі, забрала невинність у мого сина до статевого дозрівання, забрала те, що повинно було стати чудовим досвідом, і заплямувала його. Твій розум хворий і збочений, бо ти дивишся на дитину і збуджуєшся".

Алісса МакКоммон / Фото: Covington Police Department

Нагадаємо, на Волині 25-річного вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школяра. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

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