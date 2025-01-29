Заступнику директора департаменту КМДА повідомили про підозру: що відомо

Столичні поліцейські повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА. Він безпідставно отримав 2 групу інвалідності.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Як зазначається, 51-річний чиновник отримав “інвалідність” у липні 2023 року на підставі фіктивних документів, в яких було зазначено неправдиву інформацію про наявність у нього захворювання.

Столичні поліцейські повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА

“Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі”, — зауважили у відомстві.

Наразі слідство встановлює інших осіб, які сприяли чиновнику в отриманні фіктивної групи інвалідності, з метою їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали про те, як заступник голови Центральної ВЛК збагатився на мільйон доларів під час війни.

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