Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру: фото

Президент Зеленський прибув на Глобальний саміт миру у Швейцарії, який має на меті об'єднати світову спільноту навколо питань припинення війни, звільнення полонених і депортованих та інших нагальних питань.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де візьме участь у Глобальному саміті миру.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України", - зауважив глава держави.

За словами українського лідера, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема українських дітей.

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Очікується, що у заході візьмуть участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Президент висловив вдячність усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. А голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН.

Нагадаємо, у висновках Саміту миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, може йтися про те, що до майбутніх мирних переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки і повернення військовополонених і викрадених дітей мають бути залучені "представники всіх сторін" – мова йде про країну-агресорку Росію. Однак документ не є остаточним і його текст може бути змінений перед схваленням.

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