У Росії можуть заборонити долар: у чому причина – економіст

Інфляція в РФ вдарить навіть по тих росіянах, які не слідкують за курсом валют.

Найближчим часом на території Російської Федерації можуть заборонити вільний обіг долара та обмежити валютні операції.

Таку думку висловив керівник аналітичного напряму мережи "АНТС", економіст Ілля Несходовський в коментарі

За його словами, зайва рублева ліквідність, яка в Росії спостерігається сьогодні, спровокує ще більшу інфляцію і вдарить навіть по тих росіянах, які не слідкують за курсом валют.

Також читайте США запровадили нові санкції проти РФ: гроші росіян під загрозою

"Інші [росіяни] не купують долар... тому що в них немає для цього належної кількості грошей. У них 80-90% йде на поточне споживання... тому вони і не накопичують відповідно собі в доларах. В Москві та Санкт-Петербурзі, в крупних містах, звичайно, така тенденція є, але знову ж таки це ненадовго", - припустив Несходовський.

Український економіст вважає, що невдовзі вільний продаж долара у Росії буде заборонений.

"Я переконаний, що вже через декілька тижнів взагалі заборонять вільний обіг долара у країні. Тобто закриють всі валютні обмінники - це перший крок, а далі у банках також будуть забороняти здійснювати валютні операції", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили небувалі санкції проти Московської біржі. Ринок відреагував миттєво - трейдери припинили всі торги з доларом та євро, а російський рубль суттєво впав.

Читайте також: